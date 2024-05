Usa - studente italiano arrestato e legato mani e piedi per 13 minuti | famiglia denuncerà

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 4 maggio 2024) Sbattuto per terra con la faccia schiacciata sull’asfalto, poi portato in cella in una stazione di polizia e "incaprettato":, con una cinghia che legava ialle manette dietro la schiena, per poi venire tirato per 13. È quanto ha subito Matteo Falcinelli,di 25 anni originario di Spoletoin Florida, a Miami secondo quanto riporta l'edizione on-line di Quotidiano Nazionale. Le violenze riprese dalle bodycam degli agenti Il venticinquenne - scrive QN - si trova negli Stati Uniti per frequentare un master alla Florida International University. Le scene di violenza sarebbero avvenute nella notte tra il 24 e il 25 febbraio scorso e sono state riprese dalle bodycam indossate dagli agentiò. ...