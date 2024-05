Rolando rientra da New York a Treviglio | Città dei miei nonni - vittime del nazismo

(Di sabato 4 maggio 2024) LA STORIA. Nacque nelladella Bassa nel ’43 in clandestinità, perché?sua mamma era ebrea. «Fu Primo Levi, collega di mio padre, a riferirci che mia nonna Rachele era morta ad Auschwitz».

"L'ossessione di Rolando verso il candidato sindaco Alessandro Mager sta diventando ormai un fenomeno patologico. Non riuscendo a produrre una sua idea di città, trascorre il suo tempo a parlare del suo avversario. La ... Continua a leggere>>

Rolando è decisamente per la discontinuità e il cambiamento. Perché non ci piace assolutamente come è ridotta la nostra città, maltrattata, con servizi scadenti e senza prospettive di sviluppo. E ci ... Continua a leggere>>