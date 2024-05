F1 - Fred Vasseur | Buon risultat - anche se potevamo fare di più Domani importante il primo giro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) C’è grande soddisfazione nel box Ferrari dopo le qualifiche valide per il GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Charles Leclerc e Carlos Sainz partiranno infatti dalla prima e dalla seconda fila dopo aver centrato rispettivamente la seconda e la terza posizione, confermando così la grande confidenza con il tracciato statunitense. Non può che essere dunque positivo il bilancio del Team Principal della rossache, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia, ha analizzato a caldo quanto visto in pista: “Abbiamo ottenuto uno, ovvero una seconda e una terza posizione contro la prima e la quarta della Red Bull- ha detto-In realtà c’è un po’ di frustrazione perché speravamoin qualcosa in più. Ma è stato difficile per tutti mettere ...