Juve, furto in casa di Kaio Jorge: rubata anche la sua Range Rover Tuttosport

Il colpo nella collina di Torino: rubati un Range Rover, gioielli e orologi di lusso. A dare l'allarme è stato il giardiniere ...Ladri in azione nella villa del brasiliano sulle colline torinesi. Rubati il SUV e oggetti di valore per un bottino di centinaia di migliaia di euro ...