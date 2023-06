Un altro domani | anticipazioni di lunedì 5 giugno 2023

Tant'è cheFitto proseguirà i suoi incontri con i presidenti di Regione (sono attesi a ... Il travaso dal Pnrr a questi ultimi è tutt'che semplice, soprattutto se si vuol rispettare alla ...Cosa hai paura che ti manchi a partire da'Tutti i giorni facciamo lo stesso programma da ... UnZlatan per il mio ego non credo'. Un pensiero a Raiola... 'Tutto ciò che ho fatto l'ho ......" ma alla Regione c'è un problema politico di cui Schifani si è già fatto carico e colgo un... il suo patrimonio infrastrutturale e i tantissimi lavoratori chericeveranno lo stipendio ". ...

Un altro domani, le trame dal 5 al 9 giugno 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...L' Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 giugno 2023. In analisi la giornata di martedì, valutata sotto gli aspetti inerenti i sentimenti e le attività lavorative: curios ...