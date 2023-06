Serie A | giornata 38 | pro e contro | il Napoli alza la coppa

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’ultima settimana di calcio – in Italia – ha regalato tantissime emozioni. La festa delallo Stadio Diego Armando Maradona, stesso luogo in cui Quagliarella ha annunciato l’addio alla massima, nella città che ha sempre amato. Ecco i pro edella38 diA, con le big che hanno vinto e brindato al successo. L’Hellas Verona condannata inB.A: pro edella38 Una classifica che si mostra definitiva: ilvince e convince e, insieme a Lazio, Inter e Milan, si proietta in Champions League. Atalanta e Roma si aggiudicano l’Europa League, mentre la Juventus acciuffa la Conference League (a causa dei 10 punti in meno di penalizzazione). Sampdoria, Cremonese ed ...

LaA 2022/2023 ha visto il suo epilogo con la 38ªche si è conclusa domenica 4 giugno. Sul tavolo la questione dei diritti tv, che possono essere acquistati per un massimo di 5 anni ...... che molto probabilmente sarà costretto a rinviare il ritorno in massima, da dove è ... obbligati a disputare l'ennesimo spareggio contro la terzultima della Bundesliga dopo un'ultimadi ......stabilire chi tra Spezia e Verona resterà inA e quale squadre retrocederà inB insieme a Sampdoria e Cremonese . Entrambe le squadre infatti sono uscite sconfitte dall'ultimadi ...

La classifica finale della Serie A 2022/2023 Il Post

La Serie A 2022-2023 non è ancora conclusa e deve emettere l'ultimo verdetto. Non sono state sufficienti 38 giornate di campionato per decretare quale squadra retrocederà in Serie B assieme a Cremones ...L’Anversa ha vinto il campionato belga, all’ultimo minuto dell’ultima giornata: nei minuti di recupero, il titolo è passato in ...