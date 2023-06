Roma Pride | dopo le polemiche la Pisana fa marcia indietro | tolto il patrocinio

(Di lunedì 5 giugno 2023)– “La Regione Lazio in data odierna ha provveduto a revocare ilalla manifestazione denominata “2023”. La decisione si è resa necessaria e inevitabile a seguito delle affermazioni, dei toni e dei propositi contenuti nel manifesto dell’evento intitolato “Queeresistenza”, consultabile pubblicamente sul sito della kermesse”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa della Regione Lazio in merito alla revoca delal(leggi qui). “Tali affermazioni – si legge ancora – violano le condizioni esplicitamente richieste per la concessione delprecedentemente accordato in buona fede da parte di Regione Lazio. In particolare, il testo viola le condizioni di rispetto esplicitamente richieste nei confronti ...

La Regione Lazio ha revocato il patrocinio alla manifestazione "2023 ". La Giunta, però, "ribadisce il proprio impegno sui diritti civili, come dimostra, del resto, l'operato pluriennale del presidente Francesco Rocca". "No alla firma istituzionale su ...La Regione Lazio revoca il patrocinio alla manifestazione "2023". Anche se la Giunta del Lazio "ribadisce il proprio impegno sui diritti civili - sottolinea l'ente - , come dimostra, del resto, l'operato pluriennale del Presidente Francesco Rocca", ...Perderemo fondi e progetti Intanto la Regione Lazio nega il patrocinio al: 'Nessun appoggio ... Dal Festival di Green&Blue a, Riccardo Luna. In studio con Gerardo Greco, il direttore della ...

Roma Pride, Regione Lazio revoca il suo patrocinio Il Tempo

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d8ed2b65-998-db65-9c42-c386c258fcf ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...