Opel elettrifica l’italia | con buoni risultati a maggio

(Di lunedì 5 giugno 2023) TORINO (ITALPRESS) – Peril mese diha visto ottimiin Italia, dove sta crescendo in modo importante nelle vendite delle sue vetture elettriche. Il marchio tedesco, con il fulmine nel logo e sotto il cofano, ha raggiunto un ragguardevole 10,6%1 di quota di mercato nelle vetture e nei veicoli commerciali elettrici in Italia a. In questo modo si attesta al secondo posto in questo mercato, seguendo Tesla. La quota raggiunta dall’inizio dell’anno tra le elettriche è del 5,8%, anch’essa in forte crescita rispetto allo scorso anno. Forte la leadership nel mercato dei veicoli commerciali elettrici, dove si posiziona al primo posto – con oltre un terzo delle vendite totali del mercato in(33,7%) – e una quota su totale anno del 24,1%, che vale anch’essa il primato. Gli ...

Ma la nuova Astra Sports Tourer è anche la prima ad arrivare in versione. Oltre alla versione plug - in hybrid disponibile fin dal debutto, il prossimo anno sarà disponibile anche ...

