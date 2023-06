Mosca | Respinta offensiva su vasta scala | ma l' Ucraina nega | Versione delirante | Il cardinal Zuppi a Kiev

05 giu 06:37 Russia:operazione su vasta scala di Kievfa sapere di aver 'respinto un'offensiva su larga scala' delle forze ucraine a Donetsk, annessa a, mentre i combattimenti ...Ieri il ministero della Difesa russo ha riferito che è statal'incursione di sabotatori ... I sabotatori, però, ha informato, "sono stati colpiti dall'artiglieria, il nemico si è ...Secondo, i ceceni sono attivamente impegnati in aspri combattimenti nel centro di Marinka , da dove starebbero avanzando verso Vugledar, una roccaforte che resiste loro dall'inizio della guerra.

Mosca: respinta offensiva ucraina su larga scala nel Donetsk Il Sole 24 ORE

Questa mattina un comunicato del Vaticano riferisce che oggi e domani, il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 467. Al via la missione di pace del Vaticano: il cardinal Zuppi è nella capitale ucraina, ma il Cremlino fa sapere che Putin non ha in programma un incontro con l ...