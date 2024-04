(Di venerdì 26 aprile 2024) Via alla Sagra dell’Asparago Rosa, tutto pronto a Mezzago per la 64esima edizionekermesse più attesa dell’anno,finedi festa da domani al 19 maggio. Non c’è solo l’appuntamento a, due i ristoranti a disposizione, quelloPro loco a Palazzo Archinti e quello di Vivi Mezzago all’oratorio San Luigi, entrambi da prenotare, ma anche tanti momenti di incontro fra impegno, natura e cultura. Un programma ricchissimo, dal viaggio in mongolfiera nella domenica conclusiva al plogging, la corsa raccogliendo rifiuti (12 maggio dalle 9 alle 12 partenza da piazza Libertà 4), ad Asparagicoltore per un giorno a cura dell’Agricola Rino, (1° maggio dalle 14 alle 18 alla pista ciclabile di via 25 aprile, gratis), uno dei coltivatori insieme alla cooperativa Caam che riunisce cinque ...

La macchina dell’evento. quattro settimane con il re della buona tavola - Un ricco programma tra gare di scacchi e di bocce, laboratori per bambini, musica, teatro. E per i cultori dell’ortaggio, ricette e visite ai campi, per terminare tutti davanti al piatto.

