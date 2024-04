Imitazioni ironiche in prima persona di vip e non solo | è boom di pov

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 25 aprile 2024) Se si frequentano i social ed in particolare i capisaldi, cioè Tik Tok ed Instagram, non sarà sfuggito l'uso ripetuto del termine Pov. Al centro della pagina, in alto a dx, in basso a sx, con un barra addirittura. Ma cos'è questo Pov che gira su Tik Tok ed Instagram e fa sentireers chi non ne comprende il significato? Si tratta di un acronimo che sta per Point of View e rappresenta l'idea di chi ha realizzato il video. Questo a significare che quello che stiamo vedendo è il punto di vista preciso e non ideale nella storia raccontata sui social. Segui su affaritaliani.it