(Di venerdì 26 aprile 2024) Due grandi ex allenatori delvotanoper il dopo Pioli sulla panchina rossonera nella prossima stagione. Il tecnico italo-brasiliano...

Panchina Milan , Cristian Zaccardo ha parlato del futuro della Panchina rossonera dopo Pioli , facendo il nome di Thiago Motta Il finale di stagione del Milan ha preso una brutta piega. Ormai si attende solo la fine del campionato e poi il club saluterà Stefano Pioli , per cominciare un nuovo ciclo ...

milan, Juventus, Napoli pronte al calciomercato: obiettivi e programmi per il riscatto - milan, Juventus e Napoli si sono defilate troppo presto dalla lotta scudetto. Il mercato estivo per l'operazione riscatto e per dare la caccia all'Inter ...

milan, thiago Motta mette d'accordo Sacchi e Capello: 'Soffialo alla Juventus' - Due grandi ex allenatori del milan votano thiago Motta per il dopo Pioli sulla panchina rossonera nella prossima stagione. Il tecnico italo-brasiliano del Bologna, ex calciatore dell'Inter, è il ...

Sarno: "thiago Motta al 100% alla Juve. milan tra Conte e Lopetegui" - A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sebastiano Sarno, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, ...

