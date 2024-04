I residenti della zona di Agnano - Bagnoli e dei Campi Flegrei svegliati da una scossa di terremoto

In Italia la terra continua a tremare. Dopo la scia sismica che circa due settimane fa ha colpito il territorio del Permense, oggi a subire le conseguenze del sisma è la Puglia, in particolare i territori intorno a Bari . Una scossa breve e di forte intensità ha investito il capoluogo e ... Continua a leggere>>

Dramma a Firenze dove va in scena il crollo di un cantiere Esselunga, in via Mariti. Secondo le ricostruzioni una trave di cemento del tetto con sopra il solaio sarebbe caduta, proprio lì dove lavoravano gli operai. Tre sono morti, tre sono stati estratti vivi e altri tre sono dispersi. Si ...

