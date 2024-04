Scontro a Costa Volpino - 56enne muore ad un mese e mezzo dall’incidente

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 aprile 2024). Non ce l’ha fatta Bruno Petenzi, ilinvestito sulla sua e-bike la sera dello scorso 12 marzo a. L’uomo, un fabbro di Branico, versava in gravi condizioni dopo che era stato investito da una Panda in via Aria Libera, davanti al cimitero della frazione Corti. Ilera in sella alla sua bicicletta elettrica quando, secondo la prima ricostruzione, lungo il tratto di strada in discesa, la macchina con al volante un uomo di 75 anni residente a Rogno in procinto di svoltare a sinistra lo ha urtato causandone la caduta. A distanza di undal tragico incidente che lo aveva fatto finire in terapia intensiva alla Fondazione Poliambulanza di Brescia, Bruno Petenzi è morto per le gravi ferite riportate nello ...