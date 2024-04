Ginnastica artistica - Salvatore Maresca per la gloria agli Europei | battaglia infuocata per le medaglie E per Parigi 2024…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’Italia si affida anella prima giornata riservata alle Finali di Specialità degli2024 dimaschile. Il ribattezzato Thor sarà una delle grandi stelleanelli, su cui andrà in scena l’ultimo atto conclusivo di oggi (la sessione scatterà alle ore 18.00 e si concluderà attorno alle ore 20.20). Il campano, presentantosi a Rimini da individualista (dunque al di fuori del quintetto che domenica pomeriggio cercherà di difendere il titolo continentale nella gara a squadre), ha tutti i mezzi per inseguire una meda al castello e per rimpinguare il bottino della nostra Nazionale in terra romagnola dopo il bronzo conquistato da Yumin Abbadini nel concorso generale. Il 30enne ha una percentuale di realizzazione altissima in ...