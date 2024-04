Sciopero oggi 26 aprile | bus - metro e treni a rischio Orari e fasce di garanzia a Rom - Milano e Napoli

Roma , 24 aprile 2024 – Alla vigilia del fine settimana, in pieno ponte del 25 aprile . Lo Sciopero dei trasporti pubblici locali di venerdì 26 aprile 2024 rischia di provocare non pochi disagi in diverse città italiane. Lo Sciopero di venerdì 26 aprile Gli orari I motivi dello Sciopero ... Continua a leggere>>

Sciopero oggi 26 aprile: bus, metro e treni a rischio. Orari e fasce di garanzia a Roma, Milano e Napoli - Sciopero nazionale dei trasporti venerdì 26 aprile. Si fermano per quattro ore molte linee di bus e metro, tra cui l'Atac a Roma, il gruppo Atm a Milano e l'Anm a Napoli.

Sciopero dei mezzi pubblici oggi: gli orari e le cose da sapere - Giornata difficile per chi si sposta con bus, metro e tram per l'agitazione indetta proprio in concomitanza con il ponte del 25 aprile. La situazione città per città ...

Visita saltata in pandemia. E l’ospedale manda il conto - La prenotazione per giugno 2020 in Azienda Ospedale Università di Padova non era stata disdetta, una paziente protesta e scrive al presidente del Veneto Luca ...

