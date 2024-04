Mo | college Los Angeles annulla cerimonia laurea per motivi di sicurezza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Washington, 26 apr. (Adnkronos) - L'Università della California del Sud (Usc) di Loshato ladidel 10 maggio, perdi, a seguito delle proteste scoppiate in decine di campus negli Stati Uniti per la guerra Israele-Gaza. In una dichiarazione, l'Usc ha affermato che "non sarà in grado di ospitare lasul palco principale che tradizionalmente porta 65.000 studenti, famiglie e amici" nel suo campus. Mercoledì la polizia ha arrestato almeno 93 persone nel campus per violazione di domicilio e ha ordinato lo smantellamento di un accampamento. L'Usc ha annunciato all'inizio del mese che alla studentessa musulmana Asna Tabassum non sarebbe più stato permesso di tenere un discorso di commiato a causa di non specificate ...