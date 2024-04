I nostri giovani talenti - da Bollate a Paderno Dugnano; Caronn - troppi fur -i, commercianti dormono in negozio | ANTEPRIMA

“Giovani e Futuro: Le Storie dei Giovani che ce l'hanno fatta e le Opportunità offerte dall'Europa” il titolo dell’evento che che si è svolto questa mattina all’Università Federico II di Napoli, organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia ... Continua a leggere>>

Passione, sacrificio, spirito di squadra, divertimento, serietà, formazione, inclusione. Sono questi gli aggettivi più gettonati spesi dagli ospiti intervenuti alla presentazione delle compagini della Scd Alma Juventus Fano per la stagione 2024, che è stata illustrata alla nutrita platea della ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "Penso che il governo abbia avuto l'opportunità di strutturare gli Its in una realtà veramente importante. E' una legge che parte dalla legislatura scorsa, una legge di iniziativa parlamentare e quindi ha le caratteristiche positive, secondo me, di essere stata approvata con il ...

Continua a leggere>>