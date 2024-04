Sei tipi di caschetto da sfoggiare nel corso della primavera

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nessun taglio di capelli sa essere versatile, dinamico e mutevole quanto il bob. Ispirato al più classico dei tagli, si declina in molteplicidiche adornano la2024 con volume e disciplina, scalature e finiture nette. È fresco, sbarazzino e divertente, perfetto per essere declinato sui capelli lisci o ricci, così bello da aver conquistato senza fatica anche le star. Solo nel 2024, infatti, hanno ceduto al taglio Sydney Sweeney e Gigi Hadid, Elle Fanning e Rita Ora. Prima di allora c’erano state Hailey Bieber, Ciara ed Elsa Hosk. Dotato di una silhouette piuttosto lineare, ilsi arricchisce attraverso la personalizzazione, diventando il taglio perfetto con cui giocare in ...

