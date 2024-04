Ragazzo di 18 anni ucciso a Milano | gli hanno sparato tre colpi di pistola in strada

(Di venerdì 26 aprile 2024) Oggi, venerdì 26 aprile, undi 18è statoin via Varsavia a: è statoto al torace da tred'arma da fuoco. Indaga la Polizia di Stato.

Trovati lungo la sponda di un fiume due corpi bruciati, l’assassino è un ragazzo di 25 anni arrestato poco dopo la scoperta La scorsa settimana sulla riva di un fiume, nella prefettura di Tochigi, alcuni passati si sono imbattuti in una scena macabra e terrificante. Sul bordo del canale vi erano ... Continua a leggere>>

