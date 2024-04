Manoscritto Voynich - è stato finalmente decodificato?

Negli ultimi giorni l’amministrazione Biden ha autorizzato il trasferimento di miliardi di dollari in bombe e aerei da combattimento allo Stato ebraico . La decisione è stata presa nonostante la crescente spaccatura con il governo israeliano e le preoccupazioni per un’offensiva militare a Rafah. Lo ... Continua a leggere>>

Questa mattina il profilo Instagram de L'Isola dei Famosi in collaborazione con quello di Tv Sorrisi & Canzoni ha condiviso la copertina ufficiale del nuovo numero con Vladimir Luxuria, Elenoire Casalegno, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Fra i commenti al post spunta su tutti quello di un ex

Giulio "voleva rendersi indipendente e trovare un lavoro per valorizzare le sue capacità. Amava lo studio, cercava di coinvolgere tutti, era sempre rispettoso nei confronti degli altri". A dirlo è Claudio Regeni , padre di Giulio il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel

Studenti del Liceo artistico disegnano i premi per il Trofeo Frosali - SESTO FIORENTINO - Gli studenti delle classi 4C e 3C del Liceo Artistico, con i docenti Beatrice Bartolozzi e Simone Azzurrini hanno realizzato i premi

Valentina Mira, il caso letterario con il libro "Dalla stessa parte mi troverai" - Intervista alla scrittrice Valentina Mira, finalista al Premio Strega con il libro "Dalla stessa parte mi troverai", diventato un caso letterario ma anche politico

Nina Soldano: "Grazie ad un no sono diventata Marina Giordano. Per fare l'attrice sono scappata di casa" - Nina Soldano si racconta in un'intervista in cui ripercorre la sua carriera, dall'esordio con i fotoromanzi, passando per Indietro Tutta e arrivando al

