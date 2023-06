L’Inter si gioca la testa di serie nella prossima Champions League Cosa dice il regolamento verso il sorteggio

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) La2023-2024 si sta andando componendo, sia per quel che riguarda la partecipazione delle squadre, sia per quel che riguarda la loro distribuzione nelle diverse fasce. Ad esempio si sa già che il Napoli sarà in prima fascia per la prima volta, insieme a Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica e Siviglia, così come è già noto che il Milan e la Lazio occuperanno la terza fascia con squadre come la Stella Rossa e il Red Bull Salisburgo. E? I più attenti avranno sicuramente notato che le squadre indicate in prima fascia sono sette e non otto come i gironi che si andranno a comporre e la questione riguarda proprio. Sevince laallora andrà di diritto in prima fascia, occupando ...