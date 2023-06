L’inquinamento da plastica e il falso mito del riciclo | «Costoso | complesso e pure tossico Ecco perché non è la soluzione»

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ogni anno nel mondo si producono oltre 400 milioni di tonnellate di. Di queste, circa 20 milioni di tonnellate finiscono in mare. Il dato è stato calcolato dall’Unep, il programma Onu per l’ambiente, ed è contenuto in un report dal titolo piuttosto eloquente: Drowning in plastics, annegare nella. Finora le soluzioni si sono concentrate soprattutto su un aspetto: il. Ep, è da anni che associazioni ambientaliste ed esperti del settore fanno notare che quello dellanon è un semplice problema di rifiuti. «Quando parliamo di, ilè un processo con tanti problemi, che ci allontana da una vera economia circolare», spiega a Open Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace Italia. Secondo ...