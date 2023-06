Ibrahimovic | ' Addio al calcio | ma non al Milan'

'È il momento di direal calcio, non solo a voi', ha dettoal pubblico di San Siro. 'Ci sono troppe emozioni per me in questo momento. Forza Milan e arrivederci'. Il 41enne avrebbe ...Con queste parole Zlataninizia il suo discorso d', davanti a un San Siro sorpreso e profondamente commosso. "Ringrazio anche i giocatori, che sono stati la mia seconda famiglia. ...... l'al calcio di uno dei pilastri della squadra, colui che è riuscito nell'ardua impresa di risollevare dalle ceneri il Milan contribuendo allo Scudetto della stagione 21/22: Zlatan. ...

Ibrahimovic si ritira dopo Milan-Verona: "Sarò milanista per tutta la vita" Sky Sport

Si apre con il saluto dei tifosi a Zlatan Ibrahimovic, nella sera del suo addio, la sfida tra Milan e Verona che vede i tricolori uscenti vincere per 3-1, con gli ospiti che si giocheranno la salvezza ..."Non respiro, ma va bene così. Dentro questo stadio sono passati tanti ricordi ed emozioni...La prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato la felicità, la seconda l’amore. Voglio ringraziare ...