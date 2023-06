Drogò e stuprò una studentessa | Di Fazio condannato in appello a 9 anni

(Di lunedì 5 giugno 2023) Pena ridotta per il manager imputato per sei episodi di violenza sessuale: in primo grado era statoa 15e 6 mesi, riconosciuta la continuazione tra i reati

... per Omar Confalonieri pena ridotta a 4 anni e 4 mesi in appello Leggi Anche Milano, 'capace di intendere e di volere' l'agente immobiliare cheuna coppia ela donna 'Siamo partiti da 15 ...Caccia all'uomouna coppia ela moglie: sconto di pena in appello. L'ira delle vittime: 'Poi parlano di violenza sulle donne' La ragazza: 'Violentata nella minicar' a Latina Hanno ...Caccia all'uomouna coppia ela moglie: sconto di pena in appello. L'ira delle vittime: 'Poi parlano di violenza sulle donne' La ragazza: 'Violentata nella minicar' a Latina Hanno ...