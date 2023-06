Berrettini senza Roland Garros si consola con lei | le immagini non lasciano spazio a dubbi

(Di lunedì 5 giugno 2023) Matteoha rinunciato alper un problema fisico, ma ha deciso dirsi con lei. Lesono chiare. Il tennista ha così saltato il secondo Slam della stagione dopo gli Internazionali del Tennis di Roma. Un infortunio agli addominali sta compromettendo il 2023 dell’azzurro. Matteofuori dalsi(ANSA) GranTennisToscana.itSu Instagram, in una storia, è stato lo stessoa specificare che non sarebbe stato del torneo francese: “Sto facendo dei buoni progressi con la mia riabilitazione e non vedo l’ora di tornare a gareggiare. Non sarò pronto in tempo per Parigi, quindi il mio ritorno sarà sull’erba all’Open di Stoccarda”. Il problema fisico agli ...

... cambi di traiettorie, il giusto mix tra improvvise accelerazioni da fondo e pallepeso, in ... sei le vittorie azzurre contro Alcaraz nei 15 precedenti; Sinner (tre volte), Sonego,e ...Anche quest'anno Matteoapproderà sul tappeto verdematch nelle gambe. Non gioca da due mesi , da quel 12 aprile in cui, al culmine di una gara serratissima contro Francisco ...... a dispetto di una classifica modesta (n.79 Atp) una volta qui a Parigi fa fuori Matteo...per i due Lorenzo è anche legato a l'aver potuto seguire palmo palmo i loro due matchdover ...

Berrettini senza Roland Garros si consola con lei: le immagini non ... Grantennis Toscana

Berrettini, i problemi non finiscono mai per il tennista romano: questo proprio non lo avevamo considerato. Lo scorso anno era rimasto fermo per tre, lunghissimi, mesi. Aveva saltato tutta la stagione ...Melissa Satta e Matteo Berrettini sono volati a Montecarlo per assistere al GP di Formula 1. Nuovo look coordinato per la coppia, con camicia bianca e jeans.