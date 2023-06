Per l' Ue il sistema controlli in Italia è solido

Leggi su agi

(Di domenica 4 giugno 2023) AGI - Settimana cruciale per il dossier Pnrr-Corte dei conti. Lunedì, alle 10, approda in Aula alla Camera il decreto Pa in cui il governo ha inserito l'emendamento che esclude il controllo concomitante della Corte dei Conti sui progetti legati al piano nazionale di ripresa e resilienza. L'emendamento ha ottenuto il via libera delle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro di Montecitorio giovedì pomeriggio, mentre a Palazzo Chigi era in corso un incontro tra il ministro Raffaele Fitto, il sottosegretario Alfredo Mantovano e il presidente della Corte, Guido Carlino, voluto dal governo per spiegare la ratio dell'intervento e cercare di chiudere uno scontro istituzionale che si è trascinato per giorni. Nelle ultime 24 ore il tema è stato oggetto di un aspro botta e risposta tra governo e commissione Ue. Le tensioni sono - quantomeno in apparenza - rientrate oggi, con l'esecutivo di ...