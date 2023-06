Incidente sull’A16 | autista del pullman sentito dal Pm | forniti elementi utili alle indagini

AVELLINO "mortale'autostradaNapoli - Canosa, nel tratto compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli, che ha visto coinvolte cinque autovetture e un pullman al km 100,5. Dalle ...AVELLINO "mortale'autostradaNapoli - Canosa, nel tratto compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli, che ha visto coinvolte cinque autovetture e un pullman al km 100,5. Dalle ...Dalle 4.30 del mattino quattro squadre di vigili del fuoco sono intervenute'autostrada, al Km 150, per unstradale: coinvolti un pullman della Flixbus, con 38 passeggeri, e 5 auto. Rinvenuto il c orpo senza vita di un uomo . Sono 23, complessivamente, i ...

Un bus finisce in scarpata sull'A16, un morto e 14 feriti Agenzia ANSA