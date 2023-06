I tifosi del Napoli entrano al Maradona | le immagini dall' alto

E' l'ultima iniziativa in ordine di tempo deilitorale per festeggiare, in concomitanza con la finecampionato, il terzo scudettoNapoli. 'La7.it - Le immagini dal drone mostrano inapoletani che raggiungono lo stadio Maradona per l'ultima sfida di campionato contro la Sampdoria .Nuda per lo scudettoNapoli Ma con una piccola variante: a causa di problemi di viabilità ha optato per farlo a piedi semplicemente tra la folla, per gioire e godere insieme ai, in questo ...

Siviglia-Roma, la foto che tutti i tifosi del Napoli hanno notato Corriere dello Sport

In 30mila per festeggiare la salvezza del Lecce. Al Via del Mare sarà la serata della celebrazione di un traguardo che era stato raggiunto per l'ultima volta nel 2010. Conquistata con ...Gianluigi Buffon su Instagram ha mandato un messaggio ai tifosi del Parma dopo l'eliminazione nella semifinale dei playoff di Serie B per mano del Cagliari di Claudio Ranieri. "Ci sono sconfitte che ...