Atletica | nuovo record italiano U20 nel lungo per Furlani | con 8 24 metri supera Howe

(Di domenica 4 giugno 2023) E’ un grande Mattiaquello che ha gareggiato a Hengelo, in Olanda, nel meeting Gold del Continental Tour. Il diciottenne delle Fiamme Oro, infatti, firma iljunior nelrealizzando un 8.24, che va a battere il precedente primato di Andrewcentra la misura al suo primo salto, nonostante un vento contrario di -0.7, e di fatto conferma le meravigliose impressioni di Savona, dove fece registrare un 8,44 ventoso. Grazie all’8,24 odierno sfiora lo standard per qualificarsi direttamente ai Mondiali di Budapest in programma ad agosto (fissato a 8,25) e diventa il quartodella storia dopo(8,47), Giovanni Evangelisti (8,43) e Simone Bianchi (8,25). ...

Grandi risultati nelle scorse settimane sono stati raggiunti nelle varie discipline per l'... Bellinvia vince dila gara dei 3000 sp in 9:32.90, arrivando vicino alla sua prestazione ...

Vola ancora, e stavolta in vento è regolare, anzi addirittura contrario. A Hengelo, in Olanda, il nuovo fuoriclasse del salto in lungo Mattia Furlani firma il record italiano under 20, superando dopo ...