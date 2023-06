Un posto al sole anticipazioni | Roberto e Ida potrebbero innamorarsi

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 3 giugno 2023) Continua con grande successo la messa in onda serale di Unal. Leci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno grandi colpi di scena, e non solo. in queste ore è spuntata fuori anche un’ipotesi che potrebbe vederee Ida vicini in maniera intima. Da parte dei fan, da L'articolo proviene da KontroKultura.