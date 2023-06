Rai | la proposta del nuovo dg Rossi | “Farei un cartoon su D’Annunzio Il nostro servizio pubblico ha il canone più basso in Europa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Un cartone animato su Gabriele. È lalanciata da Giampaolo, ildirettore generale della Rai, alla sua prima uscita pubblica dopo la nomina. “Non vorrei fare il passatista, visto che mi descrivono come un futurista… però noi siamo qui, nella città di Gabriele, in un luogo molto rappresentativo come la ex fabbrica del liquore Aurum, il cui logo e il cui nome furono ideati proprio da lui”, ha detto, intervenendo aon the Bay, il festival del film d’animazione, promosso e organizzato da viale Mazzini, in corso a Pescara.sottolinea comesia “stato uno dei personaggi più incredibili della modernità italiana, ma in genere viene rappresentato come una sorta di uomo ...