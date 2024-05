Calhanoglu a -3 da un record storico | Frosinone-Inter prima tappa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 9 maggio 2024) Con tredici gol all’attivo in questo campionato, Hakanha ancora la possibilità di raggiungere unotutto nerazzurro. Ovvero quello fissato da Lothar Matthäus nella stagione 1990-1991, con ben sedici gol segnati in Serie A da centrocampista.ladi tre tappe. A CACCIA DEL– Lothar Matthäus è sicuramente uno dei giocatori più forti mai passati all’e, più in generale, della storia del calcio. Non per nulla è anche uno dei vincitori passati del Pallone d’Oro. Proprio il tedesco ha segnato il maggior numero di gol in una stagione per un centrocampista in Serie A, ovvero 16, nella stagione 1990-1991 (quella successiva allo scudetto dei). Un numero che, però, Hakan ...