Europee - l’allarme del Censis | Il 51% degli italiani non ha fiducia nell’Europarlamento

(Di giovedì 9 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 09 Maggio 2024, 21:01 “Lo stato dell’Unione. Geografia sociale dell’Europa al voto“, una delle ultime ricerche dell’istituto(Centro Studi Investimenti Sociali), ha permesso di ricostruire il frastagliato quadro in cui versano i Paesi dell’Unione europea dal punto di vista economico e sociale. Uno studio pubblicato in prossimità dello svolgimento delle elezioni L'articolo proviene da Il Difforme.

Gli investitori globali: per finanziare le transizioni servono gli Eurobond - Gli investitori globali: per finanziare le transizioni servono gli Eurobond - Rapporto Aibe-censis tra gli investitori internazionali: il 53,6% ritiene necessaria l’emissione di debito pubblico europeo. E sui fattori di instabilità, Trump è al primo posto ...

Federalimentare-Censis: per 94% degli italiani il Made in Italy è un simbolo nel mondo - Federalimentare-censis: per 94% degli italiani il Made in Italy è un simbolo nel mondo - Consumatori sempre più attenti a sprechi e sostenibilità, per 2 italiani su 3 il packaging ha un ruolo decisivo ...

Cibus 2024, Federalimentare: "Da industria alimentare italiana grandi opportunità di sviluppo nell’Europa del futuro" - Cibus 2024, Federalimentare: "Da industria alimentare italiana grandi opportunità di sviluppo nell’Europa del futuro" - opportunità e sfide nell’Europa del futuro”, nel corso della quale è stata presentata la Ricerca Federalimentare-censis “L’industria alimentare tra Unione europea e nuove configurazioni globali” che ...