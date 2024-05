La difesa del ministro Crosetto verso il governatore Toti | Sembra lo stesso caso di Fitto - che alla fine fu assolto dopo anni di inferno

(Di giovedì 9 maggio 2024) «So perfettamente che non dovrei prendere posizione pubblica su un tema che non mi riguarda, che questo tweet sarà criticato ed attaccato e che già sono abbastanza inviso ad una parte della magistratura, ma non ne posso fare a meno». Inizia così il lungo post su X deldellaGuidoche esprime la sua opinioneil presidente della regione Liguria Giov, ai domiciliari con l’accusa di corruzione e corruzione elettorale. «Scrivo ciò che scriverei – aggiunge – su analoghi fatti, se riguardassero undel centrosinistra e lo scrivo parlando a titolo personale e non interpretando una posizione del Governo nè di FdI. Come Guidomi sento di dover dire ciò che penso.è stato arrestato ...

Pescara, 2(Adnkronos) - "Una cosa che non mi piace proprio" di Roberto Vannacci, "è questa: come fa un generale a contestare il suo ministro della Difesa? La trovo più Grave di tutto il resto. Non mi permetto di esprimere opinioni sulla sua ...

