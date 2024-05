Roccella contestata lascia gli Stati Generali Ed evita di rispondere sui flop del governo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 maggio 2024) Le contestazioni alla ministra per la Famiglia Eugenia, aglidella Natalità, da parte di un gruppo di studenti hanno finito per monopolizzare l’attenzione sull’opportunità o meno delle stesse contestazioni, facendo passare in secondo piano la stessa convention. E dunque, indipendentemente dall’opportunità delle proteste (vietare a qualcuno di parlare non è mai una buona cosa), le contestazioni hanno finito per oscurare il focus dell’evento e hanno contribuito, paradossalmente, a salvare la faccia a unche non sta facendo nulla per fronteggiare l’inverno demografico in cui è sprofondato il nostro Paese. Ed è di questo che a noi preme parlare. Crolla la natalità in Italia nel 2023 Nel 2023 – primo anno intero delMeloni – si è accentuato il calo delle nascite. ...