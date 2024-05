Accoltella la moglie in strada a Sassoferrato - Sebastianelli in lacrime dal giudice | Sono disperat - non doveva andare così

Sassoferrato – Tentato omicidio aggravato: il 55enne resta in carcere - sassoferrato – Tentato omicidio aggravato: il 55enne resta in carcere - sassoferrato – Il gip del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto per tentato omicidio aggravato del 55enne D. S., metalmeccanico, ...

Accoltellata dal marito. Il vicino: così l’ho bloccato - Accoltellata dal marito. Il vicino: così l’ho bloccato - Choc a sassoferrato, parla l’uomo intervenuto per fermare l’aggressione "Lui la colpiva, l’ho spinto via per salvarla. Ma non mi sento un eroe" .

Accoltella la moglie in strada a Sassoferrato, Sebastianelli in lacrime dal giudice: «Sono disperato, non doveva andare così» - Accoltella la moglie in strada a sassoferrato, Sebastianelli in lacrime dal giudice: «Sono disperato, non doveva andare così» - sassoferrato Arresto convalidato, Davide Sebastianelli resta in carcere con l’accusa di aver tentato di uccidere a coltellate la moglie, Patrizia Ceccolini. L’operaio di 55 anni ...