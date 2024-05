(Di giovedì 9 maggio 2024) “Proteste e ricorso al tribunale amministrativo per dire ‘no’ a duedisociale previsti dalla giunta Pd in via Comisso 23, nell’immobile capitolino ex ‘Casa di Heidi’. Eppure le segnalazioni dei residenti, che hanno anche presentato una raccolta di firme ale al Municipio competente, il IX, oltre a una petizione online, restano inascoltate: lane ha raccolte centinaia e sostiene le esigenze dei romani che lottano contro il degrado e chiedono decoro e sicurezza rifiutando di avere sotto casa, e a un passo dal liceo Aristotele, strutture che inevitabilmente ridurrebbero l’area a un perpetuo bivacco di senza fissa dimora e sbandati. Al costo quasi due milioni di euro. Eppure ci sono siti alternativi già indicati dagli stessi residenti, luoghi dove gli spazi risultano più adatti e meno ...

Italia-Albania : siglato l’accordo sui migranti per i centri di accoglienza . Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl di ratifica del l’accordo l’accordo Italia-Albania sui centri di accoglienza dei migranti , siglato il 6 novembre 2023 e ...

La prossima settimana al Viminale l’aggiudicazione della gara, il Genio militare già all’opera per la realizzazione delle strutture che dovranno essere pronte per il 20 maggio

Campidoglio – Santori (Lega): “No ai fondi del Pnrr usati per aprire i Centri di accoglienza” - Campidoglio – Santori (Lega): “No ai fondi del Pnrr usati per aprire i centri di accoglienza” - “Proteste e ricorso al tribunale amministrativo per dire ‘no’ a due centri di accoglienza sociale previsti dalla giunta Pd in via Comisso 23, nell’immobile capitolino ex ‘Casa di Heidi’. Eppure le seg ...

Il resort di lusso con campo da golf di livello mondiale: La Maviglia sarà pronta nel 2027. Tutti i dettagli - Il resort di lusso con campo da golf di livello mondiale: La Maviglia sarà pronta nel 2027. Tutti i dettagli - Progettato dall'acclamato Oppenheim Architecture e dagli architetti paesaggisti Enea, il resort promette un nuovo livello di accoglienza in Puglia ... punti di ristoro sotto la guida di chef e di un ...

Parte le tre giorni di festa degli Alpini di ieri e di oggi: informazioni utili per chi “marcia” su Vicenza - Parte le tre giorni di festa degli Alpini di ieri e di oggi: informazioni utili per chi “marcia” su Vicenza - con centro nevralgico l’area di Campo Marzo. La sfilata dei vessilli e la marcia dei gonfaloni chiuderà la rassegna di eventi del primo giorno, con l’accoglienza e il saluto del sindaco di Vicenza ...