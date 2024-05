The Fall Guy guida il peggior incasso al botteghino estivo degli ultimi decenni

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Incassi al Box Office "The Fall Guy": Un'avventura d'azione e commedia da non perdere. | Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister ...

The Fall Guy, Ryan Gosling condivide le speranze per il sequel: "Si è praticamente scritto da solo" - Ryan Gosling ha parlato della possibilità di un sequel di The fall Guy, che non è esattamente cosa certa visti i risultati ...

The Fall Guy per ora sta deludendo al botteghino - A quanto pare, The fall Guy per ora sta deludendo al botteghino secondo quanto appreso in queste ore in Italia ...

The Fall Guy ha un finale a tutto stunts che ha reso di nuovo interessanti i camei cinematografici - I camei dovrebbero essere una guarnizione, non il piatto principale. I cinecomic potrebbero averlo dimenticato, ma The fall Guy non lo fa ...