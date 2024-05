Zitta che sei 5 Stelle Tu ti chiami Mussolini Rissa in studio a La7 | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024)totale fra Alessandra, Barbara Floridia e Dario Nardella. L'eurodeputata uscente di Forza Italia ha contestato duramente un servizio sul caso Liguria andato in onda su L'Aria che Tira. L'azzurra, dopo uno scontro con la grillina Floridia, ha perso le staffe: "Tu staiche sei dei 5". Una frase che ha scatenato la bagarre in, nonostante i tentativi di David Parenzo di riportare la calma. "Ma come non posso parlare che sono dei 5? Io parlo eccome, ma mi scusi. E allora lei non parli che guardi..." ha risposto duramente la Floridia. La, nel trambusto generale, ha provato a spiegare le sue motivazioni, non risparmiando un attacco anche al sindaco di Firenze Dario Nardella che si era intromesso nel diverbio: "Questo ...