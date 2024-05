Fincantieri firma un accordo per l' acquisizione del business subacqueo Underwater Armament Systems di Leonardo S p A

(Di giovedì 9 maggio 2024)ha annunciato in data odierna di aver deliberato in Consiglio di Amministrazione, e poi sottoscritto, unper l'daS.p.A. (“”) della linea di” (l'“Operazione”). Il perfezionamento dell'Operazione, tenuto anche conto degli accordi di collaborazione commerciale sottoscritti e della recentedi Remazel, accelera e consolida la leadership del gruppocome integratore tecnologico nel settore della subacquea e della difesa navale, in linea con la strategia annunciata e facendo seguito ad una serie di accordi industriali già stipulati. Ad esito dell'operazione,acquisirà ...

Bologna , 7 marzo 2024 – Un altro passo nell’eccellenza. Bologna Business School ha ricevuto l’accreditamento internazionale ’Efmd’ per l’Executive Mba e per il Professional master in ’Data science and Business analytics’. "Entrambi i programmi sono ...

SAIC Motor e Castrol stringono un accordo strategico per la fornitura di lubrificanti alla rete MG in Europa Centrale e Orientale - SAIC Motor e Castrol stringono un accordo strategico per la fornitura di lubrificanti alla rete MG in Europa Centrale e Orientale - Scopri il nuovo accordo tra SAIC Motor e Castrol: soluzioni avanzate per la lubrificazione dei veicoli MG in Europa.