Legendary porta Poppy Playtime al Cinema con un film Live Action

Poppy Playtime: il videogioco horror diventerà un film live-action prodotto da Legendary - poppy playtime: il videogioco horror diventerà un film live-action prodotto da Legendary - Il videogioco poppy playtime diventerà un film live-action prodotto da Legendary che svilupperà l'adattamento per il grande schermo con Don Murphy e Susan Montford di Angry Films e Mob Entertainment.

