Ponte sullo Stretto - slittano i cantieri Il dossier ai tempi supplementari

(Di giovedì 9 maggio 2024) La societàdi Messina chiede quattro mesi di tempo per rispondere ai rilievi sollevati dalla Commissione Via Vas del ministero dell'Ambiente. Ma in una nota il ministero delle Infrastrutture fa sapere che “il 2024 sarà l'anno del” e che “i lavori partiranno nei prossimi mesi”

