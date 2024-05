Giubileo Roma – Il sindaco Gualtieri | Straordinario il messaggio di speranza nella Bolla di Papa Francesco

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Lacon cuiha indetto ildel 2025 offre unodi. L’invito a “riscoprire la, ricostruire la, annunciare la” parla alla Chiesa, ai fedeli e a tutta l’umanità. Siamo tutti chiamati a trasformare i “segni dei tempi” in “segni di” per la pace, per la vita, per i giovani, per i più fragili: detenuti, ammalati, migranti, anziani, poveri. Ancor più l’impegno che ci attende dovrá essere quello di renderee i cammini giubilari accoglienti per i pellegrini, perché possano nel modo migliore portare dentro di sé la bellezza insieme alla preghiera, e al tempo stesso operare perché gli appelli per ...

