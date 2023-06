Parma | i convocati per il Cagliari | la scelta su Buffon

Questa sera (ore 20.30), allo stadio "Ennio Tardini", ilè chiamato a ribaltare il Cagliari nel ritorno della semifinale playoff di Serie B e raggiungere il Bari, prima finalista verso la Serie A. La sconfitta in terra sarda (3 - 2) non pregiudica ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- CAGLIARI ]: . A disposizione: CAGLIARI: . A disposizione: Reti: Idel Cagliari Portieri: Radunovic, Aresti, Ciocci Difensori: ...Chi avrà la meglio al termine dei 180 minuti affronterà la vincente trae Cagliari. Ecco come ... Reti: Idel Bari Portieri: 18. Caprile, 22. Sarri Difensori: 5. Matino, 6. Di Cesare, 21.

I convocati per Parma-Cagliari Cagliari Calcio

I convocati dal tecnico del Parma, Fabio Pecchia, in vista della sfida playoff di questa sera contro il Cagliari.Il tecnico Pecchia sperava di ritrovare Buffon in tempo per il ritorno, ma alla fine l’allenatore del Parma è stato costretto ad escluderlo dalla lista dei convocati: tra i pali, stasera, ci sarà ...