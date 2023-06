(Di sabato 3 giugno 2023)si conferma in testa alla classifica dei comuni italiani che hanno registrato i più alti proventi grazie allestradali. Lo afferma in un comuniucato il Codacons, che rende noti i dati ...

A Napoli leinflitte dagli autovelox hanno garantito proventi per appena 18.700 euro(SEGUE)Roma, 3 giu. - L'associazione dei consumatori ha poi messo a confronto i proventi del 2021 con quelli ...A Napoli leinflitte dagli autovelox hanno garantito proventi per appena 18.700 euro(SEGUE)Roma, 3 giu. - L'associazione dei consumatori ha poi messo a confronto i proventi del 2021 con quelli ...

Multe, Codaconds: Milano prima per incassi (151 mln), seconda Roma Tiscali Notizie

Roma si piazza al secondo posto della classifica dei comuni italiani che hanno registrato i più alti proventi grazie alle multe stradali. Lo sostiene il Codacons, che in una nota rende pubblici i dati ...Roma, 3 giu. (askanews) – Milano si conferma in testa alla classifica dei comuni italiani che hanno registrato i più alti proventi grazie alle multe stradali. Lo afferma in un comuniucato il Codacons, ...