Cuneo | lo strano caso del consigliere decaduto per non aver ritirato il ricorso contro il comune e l’allevamento intensivo di polli

(Di sabato 3 giugno 2023) Per mantenere il posto (che non ha più) nell’assise cittadina di Bene Vagienna, in provincia di, avrebbe dovuto rinunciare alal Tar, ma l’ormai exClaudio Ravotti, esponente del gruppo di opposizione ‘L’altra Bene’ questa decisione non l’ha voluta prendere. Non si è dimesso, né ha rinunciato alla battaglia intrapresa a settembre 2021. Prima di entrare a far parte dell’assise, insieme a una decina di concittadini, si era rivolto al Tar del Piemonte per far annullare il permesso che consentiva a una società agricola di costruire un impianto destinato a un allevamento che, attrso vari passaggi burocratici, tuttora rischia die una capienza di oltre 106mila. La vicenda, stando alle date, è venuta alla luce proprio in seguito al ...