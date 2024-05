Camila Giorgi si ritira | un addio silenzioso e senza clamori

(Di mercoledì 8 maggio 2024) È ufficiale:si èta dal tennis professionistico. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha colto tutti di sorpresa. Nessun annuncio ufficiale da parte della tennista, nessuna conferenza stampa, solo il suo nome comparso tra quelli deiti sul sito dell'International Tennis Integrity Agency (ITIA).Unper una carriera costellata da successi e occasioni mancate., 32 anni, lascia il tennis dopo 18 anni da professionista, con un palmares di quattro titoli WTA, tra cui spicca il prestigioso Canada Open del 2021, che l'ha resa la seconda italiana dopo Flavia Pennetta a conquistare un torneo di Wta 1000. È stata inoltre numero 1 d'Italia per ben 236 settimane e ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 2018, ...

AGI - Non una riga nel suo account Instagram " Camila Giorgi official" dove ancora si presenta come "atleta e pro Tennis player". Non una conferenza stampa, e neanche una parola alla Federazione (con la quale la Tennis ta aveva rotto nel 2016, ...

The post Camila Giorgi , addio al tennis : azzurra si ritira appeared first on seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Camila Giorgi a sorpresa si ritira dal tennis giocato - Ansa - camila giorgi a sorpresa si ritira dal tennis giocato - Ansa - La ex numero 26 del ranking Wta non ha fatto nessuna comunicazione ufficiale ma ha già completato la pratica per lasciare le competizioni, compresa la parte relativa ai controlli antidoping ...

WTA Roma: nulla da fare per Brancaccio e Bronzetti, sconfitte da Siniakova e Kenin - WTA Roma: nulla da fare per Brancaccio e Bronzetti, sconfitte da Siniakova e Kenin - In una giornata caratterizzata da pioggia e ritiri Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio non riescono a regalare belle notizie, salutando subito il torneo ...

Tennis: Camila Giorgi si ritira, suo nome nella lista Itia - Tennis: camila giorgi si ritira, suo nome nella lista Itia - camila giorgi, vincitrice del WTA 1000 di Montreal nel 2021, dice addio al tennis giocato, ma a comunicarlo non è lei, bensì la presenza del suo nome nella lista delle giocatrici ritirate. (ANSA) ...