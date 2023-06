Cosa è successo a Charles Leclerc e perché è stato eliminato in Q1 | partirà in ultima fila!

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023)clamorosamentenel Q1 delle qualifiche del GP di Spagna 2023, settima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. Il pilota della Ferrari scatterà dunque dalla 19ma posizione nel Gran Premio in programma domani e sarà chiamato a una grandiosa rimonta in terra iberica, ma indubbiamente il risultato odierno è l’ennesima espressione del momento critico che sta attraversando la Scuderia di Maranello. Il monegasco si sta rivelando impotente al volante di una monoposto decisamente lacunosa e che non risulta essere minimamente competitiva in questa stagione. Il Cavallino Rampante sembra essere ormai la quinta forza del campionato e sta iniziando a mancare anche la serenità alla nuova gestione sotto la guida di Frederic Vasseur....