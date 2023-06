Volkswagen ID Buzz a passo lungo | van elettrico da 5 metri

Sbarca negli USAID.a passo lungo (LWB ), grande van elettrico erede del mitico Bulli , della dinastia del T2 . Arriverà in Europa , dopo la commercializzazione prevista in Nord America a inizio 2024 .LWB,dimostra ancora una volta il suo impegno verso una mobilità sostenibile e l'innovazione continua. Il futuro della mobilità elettrica è sempre più vicino, e grazie a, ...ID.è pronto a tornare protagonista sul mercato nordamericano. E si prepara a farlo in una versione differente da quella che attualmente è disponibile in Europa. Attualmente Sì, ...

Volkswagen ID. Buzz LWB: dimensioni, interni, motore e immagini HDmotori

The modern version of the iconic Volkswagen Bus, the ID. Buzz, is coming to the US bringing back the fun, carefree roadtrips from the summer of '69.